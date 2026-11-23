摩尔曼斯克州州长安德烈·奇比斯在莫斯科被拘留，他涉嫌诈骗、侵吞公款和非法外汇交易。据《莫斯科时报》援引俄罗斯联邦内务部——侵略国的内务部——消息报道。

涉嫌侵吞资金

俄罗斯内务部发言人伊琳娜·沃尔克表示，调查人员怀疑奇比斯及其他几人从地区建设部预算中窃取了超过3900万卢布。调查人员还认为，在连接北极城市阿帕季特和基洛夫斯克的公路重建期间，用于这些工程的超过10亿卢布可能被侵吞。

沃尔克称，执法人员还在核查使用伪造文件向外国银行账户转移资金的可能情况。俄罗斯国家通讯社塔斯社援引执法机构消息人士的话，率先报道了奇比斯被拘留一事。《生意人报》的消息人士称，这名官员在莫斯科接受了讯问。

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该地区的其他案件

摩尔曼斯克州信息政策部长伊琳娜·布林科娃表示，奇比斯按计划前往莫斯科出差，并就近期地区官员被拘留一事作证。调查人员在州政府大楼内进行了未具体说明的程序性行动，此前执法人员曾到访地区建设部。

近几周，摩尔曼斯克州针对官员和公司管理人员立案了数起刑事案件。其中，对地区供水企业负责人安德拉尼克·穆萨佳恩的调查仍在进行，而佩琴加区副区长阿尔谢尼·菲利波夫已被拘留。奇比斯自2019年起担任摩尔曼斯克州州长，此前曾任俄罗斯建设、住房和公用事业部副部长。

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