罗马尼亚报告针对飞机的新炸弹威胁——RMF24

罗马尼亚情报部门报告称，又有两架飞机收到安放爆炸物的威胁。一趟飞往特拉维夫的荷兰皇家航空公司航班在布加勒斯特降落。飞行员请求对飞机进行爆炸物检查，RMF24报道。

布加勒斯特的航班检查

此前，一架从米兰飞往布加勒斯特的Wizz Air飞机，以及一架执飞贝尔格莱德至布加勒斯特航线的Air Serbia飞机，也收到类似威胁。罗马尼亚情报部门于周四深夜通报了这些新消息。

同一天，针对Aer Lingus、LOT、Wizz Air、Finnair、EasyJet和Iberia航班的虚假炸弹威胁也造成影响。部分飞机由战斗机护航，另一些飞机在降落后接受了额外检查。

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欧洲一系列警报

据路透社报道，目前没有任何国家点名可能参与这些威胁的人。周四，英国希思罗机场和伯明翰机场也收到了威胁信息。希思罗机场管理部门表示，收到的信息被认定为不可信，且不会对乘客、机组人员或飞机构成危险。

伯明翰机场在收到威胁后，与紧急服务部门及其他合作伙伴协作启动了安全程序。两天前，针对瑞安航空从曼彻斯特飞往穆尔西亚、从里斯本飞往罗马、从都柏林飞往罗马和索非亚的航班曾收到威胁。相关信息还涉及SAS从哥本哈根飞往华沙的航班、LOT从伦敦希思罗飞往华沙的航班，以及Wizz Air从贝加莫飞往索非亚的航班。所有这些警报均被证实为虚假。

周一，一架从伦敦飞往索非亚的Wizz Air飞机在收到机上有炸弹的报告后被改降布达佩斯。当时该威胁未获证实。

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