11月18日夜间，罗马尼亚弗朗恰地震区发生5.7级地震。据Romania Insider报道，两人受伤，另有数名居民经历了惊恐发作。

震中和受伤人员

国家地球物理研究所称，震动于凌晨2时48分在120.8公里深处被记录到。震中位于福克沙尼以南48公里、布泽乌以南61公里、普洛耶什蒂东北90公里处。

布加勒斯特以及福克沙尼、布泽乌、布拉索夫、康斯坦察、布勒伊拉和加拉茨均有震感。在加拉茨县，震后紧急号码112共接到7个电话。一人在疏散期间被橱柜门击中而受伤。在布泽乌县勒姆尼库瑟拉特市，一名女子被掉落的家具砸伤。

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检查未发现损毁

罗马尼亚紧急情况部门已完成对布勒伊拉、布泽乌、科瓦斯纳、加拉茨、雅西、尼亚姆茨、弗朗恰和瓦斯卢伊各县以及布加勒斯特的检查。该部门表示，检查期间未记录到物质损失。

当局呼吁居民保持冷静并遵守安全规定，因为可能发生余震。部分Android用户收到了Google系统的通知，该系统利用智能手机的加速度计探测地震活动，并可在地震波到达前数秒发出警报。罗马尼亚相关部门强调，这些信息并非通过国家RO-ALERT系统发送，该系统不会提前对地震发出警报。

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