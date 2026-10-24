10月22日，萨尔瓦多总检察长办公室向圣萨尔瓦多法院对564名疑似Barrio 18团伙头目提出正式指控。该案涉及14,497项指控，涵盖2012年至2026年期间发生的事件。据《The Rio Times》报道，相关材料已移交该国首都第五反有组织犯罪法院3号法官。

根据总检察长办公室的数据，474名被告被羁押，另外90人将被缺席审判。案件涉及Barrio 18的两个派别——Sureños和Revolucionarios的成员。提出的指控包括叛乱、参与犯罪组织、加重情节杀人、加重情节敲诈勒索和恐怖主义。

可能的终身监禁判决

当地媒体《Diario El Salvador》报道称，检察官正寻求终身监禁判决。与此同时，总检察长办公室的声明提到终身监禁或示范性判决。副总检察长马克斯·穆尼奥斯表示，参与恐怖组织可判处终身监禁。

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萨尔瓦多在一项宪法改革于2026年4月3日生效后，才得以实施终身监禁。该刑罚适用于谋杀、强奸和恐怖主义罪。根据新规定，每项终身监禁判决须在25至40年后审查，之后每五年审查一次。同时，消息来源未说明法院将如何把这些规定适用于可追溯至2012年的事件所涉指控。

案件事件

检察机关将8项恐怖主义指控与针对国家机构的袭击联系起来，其中包括2015年针对克萨尔特佩克警察局和圣萨尔瓦多伊西德罗·梅嫩德斯司法中心的袭击。材料中还包括269起事件，据调查资料显示，这些事件与谋杀、敲诈勒索、武器贩运、人口贩运及其他犯罪有关。

此案在针对485名疑似MS-13团伙头目的大规模审判之后审理。总统纳伊布·布克尔政府在为打击帮派而于2022年3月实施的紧急状态下运作。提出指控并不意味着法院已认定有罪。

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