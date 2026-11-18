在美国旧金山，奢侈腕表交易平台Bezel今年的平均订单金额为1.435万美元，比其他城市的平均水平高约2000美元。Bezel联合创始人兼首席执行官奎德·沃克在为《财富》撰写的专栏中披露了这一消息。他指出，文中有关销售额、订单规模和价格的数据来自该平台自身的数据。

沃克表示，Bezel在旧金山的销售额今年增长超过一倍，两年内增长约七倍。该市超过2.5万美元的订单占比约为14%，是其他地区的两倍。2024年，来自旧金山的平均订单比Bezel在其他地区的平均水平低约30%。

对稀有款式的需求

该专栏作者将人们对昂贵腕表的兴趣与科技行业员工和投资者财富的增长联系起来，尤其是人工智能领域。在他看来，买家越来越被能够彰显品味和获得独家商品渠道的稀有物品所吸引。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

沃克举例称，萨姆·奥尔特曼曾向独立瑞士品牌Vanguart订购了七枚定制的OpenAI腕表。每枚腕表的价格均为六位数。他还指出，根据Bezel的数据，钢款Patek Philippe Aquanaut 5167今年的价格上涨了约35%。

高价成交与拍卖

沃克表示，从8月至10月，该平台每个月都刷新了单笔销售纪录。10月，一枚Richard Mille腕表在Bezel上以410万美元售出。11月早些时候，拍卖行Phillips举行了一场拍卖，作者称其为历史上规模最大的腕表拍卖：总销售额为1.123亿美元，最贵拍品是一枚以1059万美元成交的F.P. Journe腕表。

根据沃克引用的瑞士钟表工业联合会数据，自2016年以来，腕表出口的实物数量下降了约43%，而出口价值增长了约32%。作者还指出，人们对其他高价类别也有兴趣，包括艺术品、收藏品、陈年葡萄酒、汽车以及需要排队等候的手袋。

关注我们在