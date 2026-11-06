马来西亚砂拉越州立法议会选举将于12月12日举行。超过200万名选民将能够参加投票，据亚洲新闻台援引马来西亚选举委员会的消息报道。

投票日程

候选人提名定于11月28日，提前投票定于12月8日。砂拉越立法议会于10月26日解散，为该州在60天内举行第13届选举铺平了道路。

委员会在由其主席拉姆兰·哈伦主持的会议上决定了投票日期。砂拉越立法议会共有82个席位，是马来西亚规模最大的立法议会。

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力量分布

在2021年的上一次选举中，Gabungan Parti Sarawak联盟赢得76个席位。当时的反对党Parti Sarawak Bersatu获得4个席位，民主行动党获得2个席位。Parti Sarawak Bersatu于2024年解散：其3名前议员加入了隶属于Gabungan Parti Sarawak的Progressive Democratic Party，另有1人成为独立议员。

Gabungan Parti Sarawak主席兼砂拉越总理阿邦佐哈里·奥蓬表示，该联盟将角逐全部82个席位。隶属于总理安瓦尔·易卜拉欣领导的Pakatan Harapan联盟的民主行动党表示，计划在古晋和石隆门地区的7个席位参选，并不排除参加第8个席位的竞选。

此次选举将在砂拉越寻求在马来西亚联邦内获得更大自治权的背景下举行。州政府寻求对自身事务拥有更广泛的控制权，其中包括在收购一家航空公司并将一座港口和一家银行置于其控制之下之后。砂拉越还寻求通过完全由州政府所有的Petroleum Sarawak Bhd，对石油和天然气储量实施监管控制。

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