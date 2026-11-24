沙特阿拉伯的利雅得胜利在利雅得举行的亚足联精英冠军联赛比赛中以2比1击败卡塔尔的萨德。若昂·菲利克斯以倒钩射门攻入制胜球。凭借这场胜利，球队升至赛事西亚区联赛积分榜第五位，Channel NewsAsia报道。

罗纳尔多和菲利克斯进球

利雅得胜利在第13分钟取得领先：克里斯蒂亚诺·罗纳尔多罚进点球，该点球是在这名葡萄牙前锋在禁区内被犯规后判罚的。九分钟后，穆罕默德·瓦德扳平比分。

上半场补时阶段，瓦德因向纳瓦夫·布·瓦什勒吐口水被罚下，萨德因此少一人作战。下半场第七分钟，菲利克斯在禁区内以倒钩射门击败门将梅沙尔·巴尔沙姆。

赛后，菲利克斯指出，这项赛事中的每一分都很重要。据他所说，利雅得胜利已拿到九分，并接近晋级下一阶段的目标。

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卡迪西亚获胜

在另一场比赛中，由布伦丹·罗杰斯执教的沙特阿拉伯卡迪西亚以5比1大胜阿联酋的迪拜青年国民，并升至第二位。胡利安·基尼奥内斯和蒂贾尼·赖因德斯各自梅开二度。

基尼奥内斯在第3分钟和第13分钟破门，赖因德斯则在第61分钟和第77分钟进球。马特乌桑在第71分钟缩小差距，阿卜杜拉·萨利姆在比赛结束前四分钟将比分定格。

16支球队中的前八名将在3月晋级下一阶段。赛事的四分之一决赛、半决赛和决赛计划于4月和5月在沙特阿拉伯举行。

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