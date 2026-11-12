肯尼亚女子在沙特阿拉伯被判100鞭刑——RMF24

在沙特阿拉伯，肯尼亚公民埃丝特·万吉鲁·穆托尼因婚外生子被判处100鞭刑。判决于10月作出。RMF24报道了此事。

怀孕成为立案依据

穆托尼在沙特阿拉伯担任家庭帮佣并照看儿童。她在与一名埃及公民的短暂关系中怀孕，该男子随后离开了该国。据该媒体报道，孩子的父亲不会在此案中承担责任。

当局在这名女子在医院分娩后得知这一情况。该国医疗机构有义务报告此类事件。人权组织指出，关于婚外性关系的规定主要适用于女性，因为怀孕可能成为违法的证据。

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依照伊斯兰教法规范的处罚

据RMF24提及的Do Bold组织称，沙特阿拉伯许多未婚女性在家中分娩，以避免医院向当局报告。

该媒体指出，伊斯兰教法规定，对未婚者的被禁止性关系处以100鞭刑，对已婚者则处以石刑。与此同时，伊斯兰教法并非一部统一编纂的法律：其解释，尤其是关于证据和处罚适用的解释，在不同伊斯兰法学派之间存在差异。

RMF24还指出，只有部分穆斯林国家的法律规定了体罚，其中包括沙特阿拉伯、伊朗和阿富汗，以及尼日利亚和印度尼西亚的部分地区。此类处罚并非在所有地方都会实际执行。

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