沙特阿拉伯2026年已执行的死刑人数达到211人，此前贾瓦德·阿卜杜拉·库雷里斯和法德尔·哈桑·萨夫瓦尼在东部省被处决。据德国之声报道的法新社统计数据，被处决者中有100名沙特公民，其余为外国人。

沙特当局表示，库雷里斯和萨夫瓦尼因与恐怖主义有关的罪行被判刑。2011年，萨夫瓦尼是要求公民权利和释放被拘留者的和平抗议活动组织者之一。当时尚未成年的库雷里斯参加了卡提夫市的一场此类活动。

判决与联合国立场相悖

联合国任意拘留问题工作组于2024年11月呼吁释放库雷里斯，认定对他的拘留具有任意性。该结论还涉及另外四名男子：库雷里斯成为其中第四名被处决者。据人权组织称，沙特阿拉伯最高法院维持了第五名涉案人员优素福·马纳西夫的死刑判决。

据法新社数据，今年被处决的211人中，有126人因贩毒被定罪，另有17人因与恐怖主义有关的罪行被定罪。人权观察组织称，沙特当局7月以非暴力涉毒罪名处决了5名来自埃塞俄比亚的移民。

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人权倡导者的评估

人权观察组织代表艾哈迈德·本切姆西对德国之声表示，2025年该国至少处决了356人，这是创纪录的数字。他表示，在过去十年中，沙特阿拉伯处决了超过2000人。

人权组织ALQST认为，该国当局正利用伊朗战争和地区紧张局势加强镇压，包括针对什叶派少数群体的镇压。与此同时，伦敦智库查塔姆研究所专家尼尔·奎利亚姆警告称，冲突与人权领域变化之间的直接因果关系难以证明。

鞭刑处罚

人权团体还报告了一名肯尼亚家庭女工的判决：她因在婚外生育子女被判处100下鞭刑。沙特人权委员会在报道发布时尚未回复德国之声的询问。

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