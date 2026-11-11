沙特阿拉伯启用珊瑚修复中心——Asharq Al-Awsat

阿卜杜拉国王科技大学（KAUST）在沙特阿拉伯红海沿岸启用了一座大型珊瑚培育和研究综合设施，作为KAUST珊瑚修复倡议的一部分。据Asharq Al-Awsat报道，该陆基育苗场和研究园区预计每年可培育多达36万株珊瑚。

至2040年的计划

该倡议计划到2030年在舒沙岛附近100公顷的珊瑚礁上种植超过200万株珊瑚。到2040年，KAUST计划在那里形成一个具有韧性的珊瑚礁生态系统。该设施的启用是在安塔利亚举行的COP31上宣布的。

该媒体称，该设施是世界上最大的珊瑚修复中心。KAUST指出，红海珊瑚生活在地球上一些最温暖、盐度最高的水域，因此将对其进行研究，以寻找提高珊瑚礁应对水温升高韧性的方法。

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育苗场、研究和数字模型

修复系统包括陆基和海上育苗场，以及50多个研究项目。这些项目涵盖珊瑚益生菌、耐高温珊瑚、机器人技术以及使用人工智能的建模。

另一个组成部分是eCoral——基于人工智能的珊瑚礁生态系统数字孪生体，可帮助确定珊瑚种植地点和方式，并监测其状况。沙特科学家、潜水员和水族专家参与了这项工作。该倡议还与国际平台CORDAP合作，后者加快了保护和修复珊瑚礁的科学与技术解决方案的开发。

根据KAUST的信息，珊瑚礁是约四分之一海洋物种的栖息地，能够保护海岸免受风暴侵袭，并维系超过5亿人的生计。

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