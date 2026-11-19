考古学家在沙特阿拉伯南部的蒙达凡地区研究了约有12.5万年历史的乌鲁克·朱莱巴遗址。那里发现了石器、动植物化石遗存，表明如今已是沙漠的地区曾存在湖泊、草原和丰富的动物群，据ScienceDaily报道。

古代蒙达凡湖

研究人员利用卫星地形建模，重建了一座面积约340平方公里、最深达29米的古代淡水湖。结论基于沉积物、地形和水生生物遗存的数据。该湖泊很可能是一个稳定的淡水环境，周围分布着开阔的草地区域和植被。

科学家在130多个地点鉴定出500多件动植物化石标本，其中包括无脊椎动物。栖息在该地区的动物包括河马、已灭绝的长角水牛、骆驼、阿拉伯剑羚、瞪羚和鸵鸟。

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石器与植物痕迹

在主要发掘地点，考古学家收集了5511件长度超过2厘米的石器。超过98%的器物由燧石制成。分析显示使用了勒瓦娄哇技术，即预先处理石料，以获得预先规划的石片。

部分工具上保留了植物原料痕迹。树脂和木质材料表明，一些石制尖头可能被固定在手柄或杆柄上，用于制作狩猎武器。研究人员还记录到加工块茎、灌木和棕榈叶的迹象。

一些发现的植物痕迹与含有有毒化合物的物种有关。科学家谨慎地推测，猎人可能在狩猎技术中使用了此类物质，但强调这一解释具有初步性质。这项研究由沙特遗产委员会、阿卜杜拉国王科技大学和格里菲斯大学开展；结果发表于《Science》期刊。

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