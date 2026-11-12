考古学家在沙特阿拉伯南部发现了超过5,500件石器，其中包括带有与有毒植物相关物质痕迹的尖头。这些发现出自鲁卜哈利沙漠中乌鲁克·贾利巴古湖岸边，Live Science报道。

沙漠中的古湖

研究人员考察了一个名称意为“水源地的沙丘”的地区。如今，这里是一个炎热且极度干旱的区域，分布着巨大的沙丘。然而，过去这里曾有一片淡水湖，面积约340平方公里，最深达29米。

化石遗骸表明，河马、水牛、鸵鸟、骆驼、瞪羚和剑羚曾生活在水体周围。这里还生长着棕榈树、芦苇、树木和灌木。科学家推测，早期现代人曾将这些资源用于食物和其他需求。

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狩猎和植物物质的痕迹

一些石器尖头带有与猎杀大型动物相符的撞击损伤。显微分析还在尖端附近发现了动物组织痕迹。工具的分布位置与动物骨骼聚集区重合，研究作者认为，这表明湖岸曾被用于狩猎和处理猎物。

在数个尖头上发现了与希姆珀毒箭木Acokanthera schimperi相关的化学残留物。这种植物分布于东非、中非以及阿拉伯半岛南部；历史上，其提取物被用于给长矛和箭的尖端下毒。研究作者认为，这些文物可能是狩猎武器使用毒物的最早证据，但他们尚未确定毒物的具体制备方式，也未确定其是否有效。

测年限制

该研究发表于《Science》期刊。科学家将该遗址的年代与约12.5万年前的时期联系起来，并推测Homo sapiens可能曾使用该地点，尽管那里没有发现人类遗骸。与此同时，未参与这项工作的考古学家杰弗里·罗斯指出，所有石器文物都是从地表收集的，而非来自经过测年的地层。因此，对这些工具而言，12.5万年只是可能的最大年代，而不是最终确定的日期。

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