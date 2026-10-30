加沙地带支持22个国家和地区港口工人的行动——阿纳多卢通讯社

在加沙地带加沙市西部的渔港，举行了一场声援不同国家港口工人计划开展劳工抗议活动的集会。参与者反对将港口和供应链用于支持以色列在加沙地带的军事行动。

113个港口的行动

组织者估计，计划于周五举行的不同持续时间的停工和示威活动，将覆盖超过25个工会，这些工会代表22个国家和地区113个港口的工人。正如阿纳多卢通讯社报道，这些行动的参与者将呼吁停止通过民用港口向冲突地区运输武器和军事装备。

加沙集会的参与者向港口工人和海员表达了支持，认可他们反对将民用基础设施用于支持以色列军事行动的行动。Sumud倡议发言人努尔·萨阿德表示，全球劳工行动旨在防止国家资源和资金被用于战争经济和军备。她说，参与者呼吁将这些资源转而用于满足民众需求。

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渔民的呼吁

渔业和海洋生产工人总工会主席扎卡里亚·巴克尔表示，此次活动旨在向世界各地港口工人传达巴勒斯坦渔民的信息，并感谢他们的声援。他说，加沙地带的渔民已超过三年无法进入海洋，在此期间面临杀戮、受伤、逮捕和财产毁坏。

巴克尔呼吁恢复渔民工作的机会，并继续开展国际声援行动。报道指出，在加沙地带严重的人道主义危机背景下，以色列的限制措施仍不允许巴勒斯坦渔民出海。

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