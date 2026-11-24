巴勒斯坦加沙地带卫生部门11月24日因脑膜炎病例急剧增加发布疫情警报。自10月中旬以来，当地已登记超过533例感染病例和4例死亡。UPI对此进行了报道。

婴儿患病最多

自10月以来登记的所有感染者中，一岁以下儿童占71%。新生儿占病例的13%。约73%的患者是流离失所的巴勒斯坦人。

世界卫生组织发言人克里斯蒂安·林德迈尔在日内瓦表示，感染人数在10月下半月开始迅速上升，并持续增加。病例最多的地区是加沙市和汗尤尼斯。

诊断资源不足

加沙地带卫生部表示，仅10月份就报告了272例脑膜炎病例。相比之下，当地通常每月登记30至50例感染。

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该部代表尼达尔·戈奈姆表示，疾病传播对数十万巴勒斯坦人的生命构成威胁，其中包括儿童。据他称，自年初以来已有15名巴勒斯坦人死于脑膜炎。

根据世卫组织的数据，疑似病毒性脑膜炎病例数量几乎是2025年同期的四倍，疑似细菌感染数量增加了四倍以上。世卫组织和当地卫生部正在追踪此次疫情暴发，但实验室资源短缺使确定患者患有细菌性还是病毒性脑膜炎变得困难。

避难所过度拥挤、安全饮用水供应有限、卫生基础设施受损以及医疗卫生系统运行恶化，增加了居民感染传染病的脆弱性。

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