加沙地带三名巴勒斯坦人因以色列袭击死亡。阿纳多卢通讯社援引医疗消息人士报道称。该通讯社称，这些袭击是对去年达成的停火协议的又一次违反。

与此同时，阿纳多卢通讯社报道中关于受伤人数的数据并不一致。第一段称有四人受伤，其中包括一名儿童。但对个别事件的描述称，至少有九人受伤。

代尔拜拉赫和汗尤尼斯附近的袭击

据一名医疗消息人士称，一名50岁男子在以色列无人机向代尔拜拉赫以东的阿尔马塔欣十字路口附近投掷弹药时死亡。另一名巴勒斯坦人因在汗尤尼斯以西马瓦西一处流离失所者营地遭受夜间袭击时受伤而死亡。该通讯社称，当时有五人受伤。

第三名巴勒斯坦人在汗尤尼斯西南部阿尔马斯拉赫地区遭以色列无人机袭击后因伤死亡。当以色列军队向汗尤尼斯中部阿尔西卡地区开火时，一名12岁男孩背部受伤。

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加沙地带北部和东部的炮击

据阿纳多卢通讯社报道，在贾巴利亚以西的比尔纳贾，以色列无人机袭击了一群平民。三人受伤，其中一人伤势严重。

该通讯社还报道称，以色列军用车辆向汗尤尼斯以东流离失所者帐篷的方向猛烈开火，炮兵则炮击了邻近地区。以色列军队还在“黄线”以东炸毁巴勒斯坦建筑物和其他设施——“黄线”是停火协议第一阶段以色列军队撤离的界线。以色列军舰炮击了加沙城海岸。

根据加沙卫生部的数据，自2025年10月10日以来，因违反停火制度已有1675名巴勒斯坦人死亡，另有6095人受伤。阿纳多卢通讯社还指出，自2023年10月以来，加沙地带已有超过7.4万名巴勒斯坦人死亡，逾17.6万人受伤。

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