Cyprus Mail：加沙地带至少4人死于以色列炮火

加沙地带医护人员表示，至少4人在不同事件中因以色列袭击和枪击死亡。Cyprus Mail报道。

在加沙城，一次针对汽车的袭击造成至少1人死亡。医护人员此前曾报告2人死亡。现场公布的画面显示，身穿橙色背心的紧急救援人员正用水扑灭一辆燃烧中的汽车，周围聚集着人群。

其他事件

医护人员称，一次袭击在汗尤尼斯南部造成一名骑自行车的巴勒斯坦人死亡。另一名男子在加沙地带中部努赛赖特难民营附近死亡。一名女子在该飞地北部贾巴利亚难民营附近的枪击事件中死亡。

以色列军方表示，其在汗尤尼斯、努赛赖特和加沙城打击了哈马斯武装人员。与此同时，以色列军队称，其不了解贾巴利亚事件的情况。

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各方声明

由哈马斯管理的加沙内政部表示，以色列对泰勒哈瓦地区的一次空袭击中了一辆载有禁毒警察部门人员的车辆。该部门称，一名士官死亡，另一名执法人员受伤。

以色列称，哈马斯正在重新武装并发动袭击，违反了一年前达成的停火协议；以色列近几周加强了对该组织的打击。哈马斯否认这些指控，并称以色列正在破坏有关加沙的和平协议。

据加沙地带卫生部门数据，自停火开始以来，至少有1,500名巴勒斯坦人在当地死亡。以色列称，在此期间有4名以方士兵死亡。

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