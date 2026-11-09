在日本仙台，203名志愿者正在参与一项面向老年人的衰弱症预防项目。据《日本时报》报道，该倡议已在该市实施第五年，由年长者帮助同龄人保持健康。

老年衰弱症是指人随着年龄增长在身体和心理上变得虚弱的状态，这会增加需要长期照护的风险。志愿者在社区支持中心和当地健康活动期间开展筛查。

为新参与者提供培训

9月24日，青叶区Sendai Choseien老年护理之家为新志愿者举行了实践培训。共有31人参加，原计划提供25个名额。此前，9月10日，参与者完成了讲座部分。

培训期间，志愿者学习测量小腿围、使用设备检查言语清晰度，以及进行单腿从椅子上起立测试。该项目的资深参与者也加入培训，帮助新成员掌握这些实践方法。

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日本超过100个市町村

老年衰弱症筛查由东京大学老年学研究所所长饭岛胜矢及其他专家开发。用于在社区组织此类筛查的志愿者项目于2015年在千叶县柏市启动。目前，类似倡议已在日本超过100个市町村开展。

仙台市于2022财政年度引入该项目，首先在岩切地区实施。在203名注册志愿者中，有通过社区支持中心成立的8个地区小组成员，也有完成个人培训并在该市不同地区活动中提供协助的人员。该市计划在2026财政年度再成立两个地区小组，分别设在青叶区和太白区。

通常，65岁及以上的人可以成为志愿者。每参加一次筛查，他们可在当地活跃老年居民激励计划中获得300积分：1积分等于1日元，可在参与该计划的商店使用。

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