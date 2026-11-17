塞尔维亚学生名单的140名当选代表将于周二在新议会首次会议期间宣誓就职。这个由政治局外人组成的运动在10月的议会选举中获胜，领先于亚历山大·武契奇领导的塞尔维亚前进党。这结束了武契奇及其政党长达14年的执政，《卫报》报道。

组建新政府

学生名单成员包括学者、律师、科研人员和一名演员。由总理久罗·马楚特领导的政府将继续履行职责，直至议员批准由学生名单提出的内阁组成。

未来政府的组成以及总理候选人目前尚未披露。当选代表、人权律师萨拉·埃尔·萨拉格表示，学生运动正与未来议员共同参与遴选政府成员。她说，候选人几乎每天都举行会议和培训课程，为议会工作做准备，因为其中大多数人并非职业政治人士。

埃尔·萨拉格也没有透露议长职位的候选人。议会议长将代理塞尔维亚总统职务。

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抗议威胁与调查

选举后，如今领导反对派的武契奇指责学生名单建立了一个毫不掩饰的恐怖统治政权。他声称，该运动据称指使忠于他的检察官和警察实施非法拘留。

警方和检察机关对多名与塞尔维亚前进党有关联的人进行了拘留。检察机关尤其关注一家颇具影响力的建筑公司的所有者，原因是他们在贝尔格莱德原“南斯拉夫”酒店所在地开展的项目。Alta Bank的所有者也被逮捕。在其他被起诉者中，包括被指控滥用职权的高级警官，以及涉嫌在选举期间实施舞弊和暴力行为的人。

武契奇威胁要举行大规模抗议活动。塞尔维亚选举与民主监督组织CRTA的项目主任拉沙·内德利科维奇认为，首次试图扰乱议会运作的行为可能早在其成立会议期间就会发生。新当选议员自议会首次会议之日起最多有90天时间批准新政府。

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