塞尔维亚存款保险机构已与国有银行Poštanska štedionica达成协议，将向已关闭的Alta Bank客户支付每名储户最高5万欧元的受保险存款。付款开始日期尚未公布。持有更大金额的储户必须在破产程序中向法院就剩余资金提出索赔，但这些资金能否返还并无保证，据《莫斯科时报》报道。

客户失去资金使用权

塞尔维亚国家银行于10月底关闭了Alta Bank。该银行在该国俄罗斯移民中颇受欢迎：许多人将个人储蓄、在塞尔维亚经营业务的收入以及出售俄罗斯房地产所得资金存放在那里。

客户没有提前获知银行关闭的消息，因此信息通过Telegram和熟人传播。在贝尔格莱德，俄罗斯咖啡馆、书店和其他企业开始只接受现金，因为它们失去了使用银行卡支付和银行账户的权限。

书店咖啡馆Auditoria的所有者亚历山德拉·雅库舍娃表示，她的场所在Alta Bank存有不足5万欧元。同时，为了恢复接受银行卡支付并与供应商结算，她需要在另一家银行开设账户。

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对银行所有者的怀疑

Alta Bank所有者达沃尔·马楚拉被该媒体称为与塞尔维亚进步党关系密切的人士。本月早些时候，在有报道称他试图逃往莫斯科后，他被逮捕。据塞尔维亚调查媒体KRIK查阅的文件显示，检方怀疑马楚拉在六年间侵占约3.9亿欧元。

根据检方说法，其中大部分资金被记为Alta兑换点的现金存款，但这些现金从未进入银行金库。这笔钱的下落不明。马楚拉否认存在违法行为。

塞尔维亚国家银行表示，迪纳尔汇率稳定，该国金融体系未受到威胁。监管机构还表示，其持续直接监督Poštanska štedionica的运作，并指出这些银行正与其全面合作。

Alta Bank关闭后，俄罗斯客户向塞尔维亚其他银行申请开户，但经常遭到拒绝。为在Alta存有超过5万欧元的人创建了名为Volna Serbia的Telegram群组，已有超过1700名成员加入。

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