德国之声：塞尔维亚选举后调查和逮捕行动加速

在学生名单于10月25日举行的议会选举中获胜后，塞尔维亚执法部门开始实施一系列逮捕、刑事诉讼，并重新审理多起长期未侦破的旧案。学生名单以压倒性优势战胜塞尔维亚进步党；该党与前总统亚历山大·武契奇一道主导该国政治长达14年。德国之声报道了检察机关和警方活动的加强。

新的议会多数派尚未接掌权力，但投票后的头几天内，拘留、新调查以及旧程序的重启便已开始。检察官博亚娜·萨沃维奇表示，如此工作速度表明，检察机关本可以更早采取行动，但并未这样做。与此同时，她警告说，加速推进不应影响指控的质量。

选举与腐败案件

在诺维萨德，4人因涉嫌贿赂选民被拘留。在马利兹沃尔尼克，另有6人因涉嫌协助波斯尼亚和黑塞哥维那公民在塞尔维亚登记居住地、以便他们能够投票而被拘留。

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备受关注的案件包括Alta Bank所有者达沃尔·马楚拉被拘留。他涉嫌非法进入银行金库并取走价值约3.83亿欧元的资金。此事发生在塞尔维亚国家银行撤销Alta Bank牌照并启动破产程序数日之后。据德国之声报道，多名警方高级官员、共和国水文气象研究所负责人以及国有企业经理人也因涉嫌滥用职权和操纵公共采购而被拘留。

文件与调查质量

选举后，出现了报道和视频录像，可能表明国家机构和公共企业内的公务文件可能被取走或销毁。10月29日，总检察长扎戈尔卡·多洛瓦茨向各检察机关负责人发布了具有约束力的指示，要求防止官方及其他记录被销毁。

学生名单代表、未来议员塔尼娅·阿尔西奇强调，调查人员必须收集充分证据，而不是急于提出指控。前总统亚历山大·武契奇表示，他不惧怕被捕，也不会找到其存在财务违规的证据。萨沃维奇认为，检察机关的成效应以最终判决和没收犯罪所得财产来衡量，而非以引人注目的拘留数量来衡量。

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