11月25日，塞尔维亚警方逮捕了Informer TV频道所有者兼总编辑德拉甘·J·武契切维奇。他被羁押30天。据德国之声报道，武契切维奇涉嫌通过媒体制造恐慌和混乱，以及妨碍司法。

当局称，武契切维奇的发言营造了公开羞辱他人的氛围，他还将97名公民称为国家敌人。尤其是，他称抗议者为人渣、鬣狗和秃鹫，并散布称学生正在准备流血冲突和内战的说法。

检方立场

检方表示，在2023年至2026年期间，武契切维奇系统性地利用Informer TV开展煽动仇恨的宣传活动，目标是前政府的政治对手、活动人士和独立记者。

贝尔格莱德斯拉夫科·丘鲁维亚基金会的伊万娜·斯特瓦诺维奇向德国之声表示，武契切维奇据称通过其媒体资源迫害他人，并传播可能威胁他们安全的虚假说法。她说，该频道播出内容中还出现了针对检察官和法官的暴力呼吁、威胁和侮辱。

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针对Informer的案件及辩方立场

塞尔维亚电子媒体监管机构此前曾多次警告Informer TV，并临时停止播放个别节目。记者和媒体协会、民间组织以及学术界代表发起了撤销该频道许可证的行动。

据斯拉夫科·丘鲁维亚基金会数据，近年来针对Informer已提起逾1,000起维护名誉、尊严和声誉的诉讼。斯特瓦诺维奇称，三年间，法院在92%的已结案件中支持了原告诉求，并向权利受到侵犯的人判予赔偿。

武契切维奇及其律师否认相关指控。辩方坚持认为，该程序实际上是对言论的惩罚，并提出了言论自由与刑事责任之间界限的问题。塞尔维亚前总统亚历山大·武契奇表示，Informer的编辑被拘留完全是因为其新闻活动。塞尔维亚进步党议员在逮捕事件后离开议会会议，并聚集在警察局附近。

在塞尔维亚，通过媒体制造恐慌和混乱可被判处六个月至五年监禁。

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