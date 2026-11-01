《韩国先驱报》：首尔万圣节周末聚集近16万人

截至周日早晨，韩国首尔梨泰院和弘大地区在万圣节周末期间未报告严重事故。由于预计将出现大量人群，安保部门加强了管控措施。

梨泰院和弘大的人群

据《韩国先驱报》报道，周六21时，旅游区弘大有12万至12.5万人，梨泰院有3万至3.2万人。两个地区的访客总数约达15.7万人，是此前28天平均数的两倍多。

由于人流密集，部分街道上的行人通行速度放缓。警方引导人群，将相向而行的人流分开，并设置护栏以防止人员聚集。自18时起，穿过梨泰院的主干道限制车辆通行。

为限制人群涌入拥挤地区，首尔地铁6号线列车自23时47分起至运营结束不停靠梨泰院站。

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有关糖果的消息未获证实

社交媒体流传称，一名戴着语言学习应用中猫头鹰角色面具的男子发放据称含有精神药物的糖果。多个账号称，其熟人在收到糖果后出现异常症状。警方拘留了该男子，未在糖果中发现可疑物质，并在确认这些消息源于误会后结案。

悼念2022年悲剧的遇难者

部分梨泰院访客悼念了159名在2022年10月29日踩踏事件中遇难的人。数个团体在绿莎坪站附近的广场举行了纪念仪式，并于约23时穿过悲剧发生的巷道。

午夜过后，弘大的人数降至8.6万至8.8万人，而梨泰院的人数仍维持在3万至3.2万人。

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