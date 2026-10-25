韩国首尔在潜水桥举办了一场炸鸡节，设有一张长达400米的共用餐桌。据《韩国先驱报》报道，该活动于周日举行，正值这座桥关闭机动车通行并改造为步行空间之前。

为参与者安排两场活动

首届Ttuchi-Ttuchi Chicken Day炸鸡节是无车潜水桥Ttubeok-Ttubeok节的一部分。活动由首尔市政府主办。为访客安排了两场各90分钟的活动，时间分别为16:00和18:00。每场约可容纳1,000名参与者，合计约2,000人。

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宾客提前登记后，可从10个连锁品牌的菜单中选择菜品，其中包括BBQ、Puradak、Mom’s Touch、Mexicana Chicken和Jadam Chicken。来自束草的Manseok Dakgangjeong，以及位于首尔的Chicken Today和Banpo Chicken也参加了该节日。

桥上的步行空间

两场活动的参与者获得了不同颜色的手环，用以标示他们在经典炸鸡和韩式甜辣酱炸鸡之间的选择。周一，潜水桥将关闭交通，作为改造为步行区的一部分。这一步行空间计划于明年开放。

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