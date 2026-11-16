在韩国，年轻人越来越常参加可以与陌生人一起躺下、休息或睡觉的活动。《韩国先驱报》报道了这种形式在首尔的发展。组织者打造配有枕头、床垫、柔和灯光和音乐的空间，访客可以阅读、听音乐、望着天花板或小憩。

在陌生人中休息

在首尔市中心汉南地区举办的 Ceiling Service 快闪活动中，地面铺满了约3000个枕头。该活动由艺术团体 Permit 与保险公司 Hanwha General Insurance 联合举办，于10月21日至25日在该保险公司的办公室举行。活动名称与人躺在床上却无法入睡的时刻有关。

另一种形式是床垫制造商 Bestsleep 于5月21日在汉江 Floating Island 场地举办的 Sleep Concert。近100名参与者在那里过夜。主办方为他们准备了床垫、柔和的床边照明和可上锁的手机存放盒，以帮助他们停止使用设备。活动安排包括民谣歌手演出、与普拉提教练进行拉伸、睡前钢琴音乐以及晨间弦乐四重奏演出。

家具品牌 Iloom 也于4月26日至5月10日在圣水地区举办了 Motion Club 活动。访客可以在可调节床上阅读书籍和诗歌、练习瑜伽、聆听音乐、观看电影和编织。

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对睡眠态度的变化

一名此类活动的参与者告诉该报，他过去会因没有“生产性”目的地休息而感到内疚。他说，当其他人在身边休息时，就更容易不去想自己是否应该做其他事情。

随着被称为 miracle morning 的早起做法流行，韩国对晚间例行活动的兴趣正在增长。Naver DataLab 的数据显示，2025年6月，关于“夜间例行活动”的搜索首次超过关于“晨间例行活动”的搜索，并一直高于后者直至12月。这类仪式可能包括晚餐后散步、拉伸和冥想。

根据 Asleep 基于2024年1月至2025年12月期间超过37万名用户数据编制的2026年 Korea Sleep Report，这些用户平均每天睡眠5小时25分钟，同时在床上停留6小时39分钟。据 Korea Sleep Industry Association 估计，该国睡眠产业从2011年的约4800亿韩元增长至2025年的5万亿韩元。

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