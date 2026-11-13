韩国首尔市政府对五人提出刑事控诉。这五人在2025年9月至2026年8月期间，累计8,710次拨打电话或发送讯息至119紧急热线。市政府表示，这些联系妨碍了紧急响应中心的工作，《韩国先驱报》报道。

三个月内数千次联系

据市政府称，6月至8月期间，这五人共4,034次联系119服务。响应中心向他们发送了数条警告讯息，但他们仍继续作出相同或类似的联系。

市政府表示，一些来电者在接通后保持沉默。另一些人发送了与紧急服务工作无关的照片，或在醉酒状态下要求将他们送回家。

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一人联系超过5,500次

其中一人作出了8,710次联系中的5,547次：2,661次电话和2,886条短信。该中心分析了10人的联系内容、频率和时间；这10人在三个月内因与该服务工作无关的原因最频繁地联系该服务。

分析后，该中心向首尔大都会消防与灾害管理总部的特别司法警察小组寻求法律咨询。该小组评估这些行为是否属故意，以及是否可能构成妨碍履行公务。审查后，市政府提出了刑事控诉。

管理局局长洪永根呼吁居民负责任地使用119热线，以便紧急服务能够迅速应对紧急情况。

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