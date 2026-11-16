韩国国立唱剧团将在首尔上演索福克勒斯悲剧《俄狄浦斯王》的改编作品，所有角色均由女性出演。演出《俄狄浦斯》将于11月26日至12月5日在韩国国立剧场的达洛勒姆剧场举行，并为观众提供英文字幕，《韩国先驱报》报道。

女性将出演男性角色

这是该剧团历史上首部由全女性演员组成的作品。盘索里女歌者将饰演俄狄浦斯、克瑞翁和提瑞西阿斯等角色，同时不改变这些人物在剧情中的性别身份。这一做法与古希腊戏剧中所有角色均由男性出演的传统形成对照。

韩国国立唱剧团艺术总监柳恩成表示，创作者希望探索一部完全由女性演出的作品在音乐上的声音效果。她说，此前曾参与改编《特洛伊妇女》的剧作家裴三植，从一开始便以女性演员阵容为考量创作这一新版本。

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盘索里与对命运的恐惧

饰演俄狄浦斯的李素妍表示，盘索里使表演者能够不受角色性别限制地塑造人物。她补充说，自己在饰演男性角色时使用的演唱技巧与其他角色几乎相同。

导演崔真雅此前拥有歌剧和戏剧经验，这是她首次执导唱剧作品。她称，存在主义焦虑是该作品的核心特征。她表示，改编作品强调对命运的恐惧以及存在的根本焦虑。剧情讲述俄狄浦斯试图逃避弑父娶母的预言，但最终仍直面自己的命运。

该剧团此前已以盘索里形式改编西方经典作品：其根据莎士比亚戏剧创作的《李尔王》于2025年获劳伦斯·奥利弗奖提名；欧里庇得斯的《特洛伊妇女》则于2022年在美国巡演，首次美国巡演的所有场次均告售罄。

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