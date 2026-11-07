首尔鹭得岛举办了首场户外 Puppy Yoga 课程：16名参与者进行瑜伽练习，并与大约20只来自收容所的狗互动。该项目由 Puppy Connect 组织，动物来自多个动物保护组织，包括 PawMotion、Dorothy Rescue、Knock Dog 和 Heangdongsa Rescue，《韩国先驱报》报道。

瑜伽与认识狗狗

课程持续约70分钟。教练带领训练时，狗狗在瑜伽垫之间穿行，与人认识，并寻找藏起来的零食。每只动物都佩戴了写有名字的名牌，以便参与者能叫它们的名字。

一些狗需要时间适应新环境和大量人群。其中一只名叫巴达的狗起初呜咽，但当一名参与者把它抱起来并抚摸后，它平静了下来。

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项目目的

Puppy Yoga 项目于5月启动，此后每月举办一次课程。项目负责人金吉娜表示，这一想法源于她在收容所做志愿者时，看到一只受惊的小狗躲避人群。她说，该项目旨在让狗获得与人积极互动的体验，并鼓励访客考虑领养收容所动物。

根据 Paw in Hand 网络的数据，2025年韩国登记了94,469只获救动物。其中约45,654只，包括猫和狗，被登记为死亡或接受安乐死，占总数的48%。2026年1月至10月，收容所报告的73,101只动物中，有26,755只死亡或被实施安乐死，而27%被领养。这些数据仅涵盖已登记收容所报告的案例。Puppy Yoga 的访客可在活动期间或联系 Puppy Connect 获取有关领养或临时照护狗狗的信息。

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