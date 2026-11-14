首尔医院精神科医生遇袭案移交检方 — Korea Herald

韩国首尔警方已将一名年龄在50至59岁之间、涉嫌在Severance医院袭击一名精神科医生的女子案件移交检方。该女子因涉嫌谋杀未遂、妨碍工作以及违反《医疗服务法》而被拘留，Korea Herald报道。

咨询室内发生袭击

事件发生于11月4日下午约4时35分，地点是位于首尔西部西大门区的Severance医院五楼咨询室。警方称，该女子据称跟随另一名患者进入咨询室，并拿出了她随身携带的器具。

这名姓姜的精神科医生兼教授面部和手部受伤，其中包括一处约5厘米长的伤口。他被送往急诊科。据报道，这些伤势没有生命危险。

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加强对医务人员的保护

西大门警察署已将此案移交首尔西部地方检察厅。执法部门适用了《医疗服务法》的一项规定，该规定对在医务人员提供医疗服务期间袭击他们的行为予以更严厉处罚。

该规定于2019年出台，此前一名患者于2018年12月在Kangbuk Samsung医院咨询期间致命伤害了精神科医生林世元。根据法律，袭击医务人员并造成伤害者，可被判处最高七年监禁或处以1000万至7000万韩元罚款。若袭击造成重伤，则可判处三年至十年监禁。

在11月7日的羁押听证会上，该女子称自己在2018年被拒绝提供医疗服务。

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