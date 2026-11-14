韩国首尔规模最大的传统酒饮节K-Sool Grand Festival开幕。今年共有创纪录的142家传统饮品生产商参展。这项为期三天的活动在首尔南部良才区的aT Center举行。

生产商数量创纪录

该节庆今年已是第16届。韩国农业部预计将有约3万名访客，去年为2.8万人，当时有120家生产商参加。正如《韩国先驱报》报道，韩国政府将韩国料理日益增长的国际人气视为增加米酒、果酒和蒸馏酒海外销售的机会。

节庆活动包括品鉴会、大师课，以及面向计划进入海外市场的生产商举办的研讨会。访客可以学习制作马格利酒——一种浑浊的韩国米酒，品尝以传统饮品调制、搭配韩国菜肴和甜点的鸡尾酒。其他活动包括根据宾客口味推荐饮品的人工智能侍酒师，以及盲品活动。

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果酒获总统奖

在开幕式上，农业部表彰了18款饮品。来自忠清北道永同郡的Blue Wine Company凭借果酒Berry Wine 1168CS获得最高奖项。马格利酒、清澈米酒和蒸馏酒生产商也获得了奖项。

开幕式后，农业部长宋美玲与生产商会面，讨论其进入海外市场事宜。她表示，政府将帮助生产商确保优质原料、寻找海外经销商，并测试新市场的需求。Kooksoondang因扩大海外销售的工作受到特别表彰：过去五年，其出口额为4615万美元。

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