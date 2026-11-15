韩国首尔中央地方法院以资助叙利亚恐怖组织为由，判处一名乌兹别克斯坦公民16个月监禁。法院认定其违反反恐法，并责令其支付125万韩元，据《韩国先驱报》报道。

向该组织账户转账

转账时，该男子持D-4-1签证在一所韩国大学附属语言学院学习。据法院称，他向“Katibat al-Tawhid wal-Jihad”（KTJ）组织汇款，该组织受到联合国制裁，成员主要由乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦武装人员组成。

法院认定，该男子与一名KTJ成员保持联系，后者自称是乌兹别克斯坦公民，并表示自己正在与叙利亚政府军和俄罗斯军队作战。2024年1月至2025年1月期间，被判刑男子6次向该联系人指定的账户共转账125万韩元。

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未完成的再次转账尝试

法院还认定该男子试图向叙利亚转移额外资金构成犯罪。根据案件材料，该组织成员要求他从韩国另一人处收取资金并继续转寄，但该操作未完成。

法院在判决中指出，被判刑男子明知资金将被用于恐怖主义，仍提供资金支持恐怖组织。法院还强调，无论金额多少，此类行为对维持该组织活动都很重要，并对国际和平和公共安全构成严重风险。法院在量刑时考虑了其认罪。

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