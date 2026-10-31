韩国首尔开设了第二届Fortune Adventure展会，汇集了超过200个咨询点，提供至少13种占卜方式——从传统韩国四柱和面相解读，到塔罗牌及宠物预测。为期四天的活动在首尔南部良才的aT Center展览中心举行。据《韩国先驱报》报道。

只需1.2万韩元，约合8.40美元，参观者便可预约与自行选择的专家进行10分钟咨询。展会组织者、Mind Design创始人兼首席执行官金敏智解释说，该活动旨在将从业者汇聚一处，让来宾了解不同方法并选择合适的方式。

宠物预测与招好运商品

今年新增的不同寻常区域包括宠物咨询。宠物主人可以就自己的宠物向从业者提问。一名参观者黄艺珠带着她的狗Logan来到展会，想了解由于她工作繁忙而减少散步次数，是否会让它感到难过。

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展会还有53家公司设置了74个零售和展示展位，提供护身符、钥匙扣、香氛、装饰品以及受传统五行——木、火、土、金、水——启发的茶饮。该活动也反映了lucky maxxing趋势，即通过日常仪式和被认为具有这种属性的物品来吸引好运。

面相学与人工智能

活动日程包括一场关于所谓面相整形手术的讲座——这种方法基于这样的信念：改变某些面部特征能够影响运气。面相学从业者金成浩表示，江南区的一些整形外科诊所与面相解读专家合作。在他看来，这类手术的益处更多在于提升个人自信，而非改变命运。

四柱从业者金浩镇及其儿子金基韩展示了一项以猫为主题、基于人工智能的四柱服务。同时，年长的金提醒说，在未充分理解传统四柱原则的情况下生成的人工智能回答可能并不可靠。

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