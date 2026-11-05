首尔街头摊贩接收游客垃圾——《韩国先驱报》

在韩国首尔明洞商业区，游客可以将咖啡杯、包装纸和其他垃圾交给街头摊贩，即使他们没有在这些摊位购买食物或饮料。当地清洁活动的参与者同意接收在其他地方购买的食物和饮料产生的垃圾，《韩国先驱报》报道。

面向旅游区的活动

首尔市政府向摊贩发放了英文、日文和中文标识牌，以便游客识别参与该倡议的摊位。首尔观光组织也在推广这项活动。

该组织的一名代表表示，摊贩和南大门警察局一直面临非法丢弃垃圾的问题。他说，这项倡议旨在通过直接受影响各方之间的合作帮助解决这一问题。

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公共垃圾桶不足

游客长期以来一直抱怨在首尔难以找到公共垃圾桶。该市自2023年以来一直尝试增加垃圾桶数量，但拟议的垃圾桶安装地点遭到当地居民和商贩的反对。官员们还提到对垃圾桶在公共空间中外观的担忧。

根据首尔开放数据广场的数据，截至9月，首尔共有7142个街头垃圾桶。1995年时共有7607个。在实施按生活垃圾量收费的制度后，垃圾桶数量被减少，以防人们将家庭垃圾丢入其中。

1月至9月，超过1300万名外国游客到访首尔。该市的目标是到2030年每年接待3000万名游客，并计划将这项活动从明洞扩大到其他旅游区和传统市场。

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