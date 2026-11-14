在一名6岁女孩死亡的官方调查后，两名科学家在上海被解雇。该女孩去年接受了世界首例直接在大脑中进行的基因编辑程序。据《南华早报》报道，由中国共产党上海市委员会和上海市政府安排的核查发现，相关人员违反研究规定，并隐瞒了有关该程序安全性的重要信息。

调查人员认定，这些科学家没有向女孩的医生提供猴子实验中令人担忧的结果。官方通报称，实施治疗的新华医院在缺少关键安全数据的情况下批准了该程序，也没有向父母妥善说明死亡风险。

对研究人员的处罚

上海交通大学该研究负责人Qiu Zilong及其同事Yang Kang被解雇。他们还被禁止在五年内领导或参与国家科研项目以及申请奖项。两人均被列入严重违反学术诚信的研究人员国家数据库。

调查发现，Qiu和Yang属于从孩子家人处收取现金和礼物的人员，总价值约106万元人民币，其中包括昂贵酒类和电子设备。这些款项没有在今年2月发表于《自然》杂志的一篇相关文章中被披露为利益冲突。同时，核查未发现数据造假，但记录了对部分实验的不准确描述及其他违反学术规范的行为。

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首例此类程序

这名女孩患有Snijders-Blok-Campeau综合征，这是一种罕见遗传病，会减缓语言、学习和运动能力的发展，且尚无有效治疗方法。据《科学》杂志报道，她的父母在中国多家顶尖医院治疗未果后，于2023年7月联系了Qiu。

该团队计划通过将病毒注入脑脊液，利用病毒把编辑工具送入脑细胞，以纠正DNA中的一个错误。该家庭为该项目支付了约534万元人民币，其中484万元用于生产病毒及在大型动物身上进行测试。

医院伦理委员会于1月批准后，研究人员于3月24日实施注射。据《科学》杂志报道，数日后，这名儿童出现肾衰竭和血小板水平急剧下降。她被转入重症监护室，并于3月31日因基因治疗一种已知副作用死亡：微小血栓阻塞血管并损害器官。

负责该临床研究的医生Yu Yongguo被免去研究部门负责人的职务并被降职；另有三名官员受到纪律处分。上海市卫生健康委员会还宣布对新医疗技术试验开展专项检查。

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