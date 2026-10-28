阿联酋沙迦酋长国已开始建造一座主要面向女性的新钟楼。该钟楼建在卡尔巴大学附近，位于现有钟楼对面。沙迦统治者谢赫苏丹·本·穆罕默德·阿勒卡西米宣布了这一项目，The National报道。

卡尔巴的新钟楼

谢赫苏丹表示，现有钟楼供男性使用，而第二座建筑主要为女性建造。它位于大学区域的另一侧，远离住宅楼，以保护居民隐私。

未来钟楼的西侧是大学，东侧则有合作社、卡尔巴湾和一座岛屿。建筑后方是一座大型公共公园，一直延伸至墓地围墙。公园内设有宽敞的空调大厅，配备各种游戏设施。沙迦统治者称其为卡尔巴首个此类公园，并表示计划在其他地区也建设类似空间。

新钟楼将成为女性可以聚会和休闲的场所。项目工程师已完成建筑设计。该建筑将与阿尔瓦赫达街和阿尔科尼什街交叉口现有的钟楼一道，成为卡尔巴新的建筑地标。

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通往豪尔费坎道路上的照护综合体

谢赫苏丹还批准在通往豪尔费坎的道路上建设一座面向男性和女性的综合照护设施。该设施将包括两所照护之家、物理治疗中心、两所咨询中心、两所儿童照护之家、妇女保护中心和社区中心。

综合体内还规划有花园、清真寺、活动广场，以及为访客、居民和工作人员设置的390个停车位。该项目被规划为提供照护、康复、家庭支持和社区活动的空间。

现有的卡尔巴钟楼于2022年3月17日开放。它高60米，共有七层，设有观景台和餐厅。钟楼周围有12座大型喷泉，象征小时，另有60座较小的喷泉，象征分钟。

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