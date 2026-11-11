在波兰什切青举行的独立日庆祝活动期间，M/F Bursztyn Unity渡轮举行了隆重的命名仪式，并在船上升起了波兰国旗。波兰总理唐纳德·图斯克和基础设施部长达里乌什·克利姆恰克参加了仪式，Polsat News报道。

船舶命名仪式

该船的教母是佐菲娅·加乌卡。她在波兰海运公司工作多年，并领导从事新船建造的特殊目的公司。仪式期间，一瓶香槟酒被砸向渡轮右舷。

随后，波兰国旗在渡轮桅杆上升起。总理唐纳德·图斯克将国旗交给了该船船长沃伊切赫·茹科夫斯基。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

前往瑞典的航线

基础设施部长达里乌什·克利姆恰克表示，这艘渡轮是一个波兰项目，由波兰设计师在波兰船厂为波兰船东建造。他表示，波兰国旗不仅应是自豪感的象征，也应是波兰现代且具竞争力的海洋经济的标志。

M/F Bursztyn Unity渡轮用于运输乘客和轮式货物。该船由格但斯克船舶修理厂建造。该船的定期航班预计将于11月18日在希维诺乌伊希切与瑞典伊斯塔德之间的航线上开始运营。

关注我们在