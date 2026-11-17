在中国深圳，这座城市被当局定位为人工智能、机器人技术和创新发展的中心。由于传统制造业的机会减少，越来越多的人正在寻找临时工作。BBC News对此进行了报道，其记者在这座城市停留了数日。

深圳展示了中国的技术能力：这里有生产人形机器人的企业，配送无人机向部分地区运送食品，无人驾驶出租车可通过专门的应用程序叫车。DexForce Technologies的工程师黄世华认为，在十年内，机器人将能够完成重复性和危险性任务——从咖啡馆服务到矿井作业。

传统制造业的问题

与此同时，沙井和松岗工业区的工人讲述了工厂关闭或迁移、工作岗位流失和收入下降的情况。疲弱的房地产市场和低迷的消费迫使制造商缩减工作量、自动化流程，或在其他地方寻找更廉价的劳动力。

根据BBC News援引的一项估计，约2亿中国劳动者，即约40%的城市劳动力，依赖各种形式的零工就业。在深圳，快递员和配送中介表示，由于工厂职位空缺减少，他们选择了这类工作。

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没有稳定性的工作

50岁的卢此前在SEG Plaza办公楼经营印刷电路板销售业务。她说，做生意变得越来越困难，租金也在上涨。如今她帮助快递员将订单送到楼层：司机每单支付她2元。她说，她目前每天收入约200元。

就业中介提供电子产品组装的临时工作，时薪约22元。建筑工人吴在20世纪90年代从四川来到深圳。他表示，疫情后他的工资至少下降了三分之一，此后一直没有完全恢复。

这座城市仍在吸引来自中国不同省份的务工人员。其中一些人每天工作长达14小时，住在宿舍里，希望获得稳定收入以养家糊口。

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