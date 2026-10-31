在斯里兰卡，议员纳马尔·拉贾帕克萨因一起涉嫌1亿卢比贿赂案被正式提出24项指控，该案与国家航空公司SriLankan Airlines采购空中客车飞机有关。正如AeroTime报道，检方已通知科伦坡高等法院提交了起诉书。

拉贾帕克萨是斯里兰卡前总统马欣达·拉贾帕克萨之子，他否认存在任何不当行为。他于2026年9月4日在斯里兰卡调查贿赂或腐败指控委员会接受讯问后被捕。

高等法院庭审

10月28日，拉贾帕克萨在高等法院三名法官组成的合议庭前出庭。根据当地媒体报道，法院命令于11月19日再次将其带至法庭，该议员须继续被羁押。

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起诉书还列出了沙明德拉·拉贾帕克萨、普里扬卡·尼约马利以及Biz Solutions (Pvt) Ltd公司。指控涉及SriLankan Airlines于2013年订购六架空中客车A330-300和四架A350-900相关的付款。A350-900飞机从未交付。

调查人员的说法

调查人员称，与该交易相关的资金在到达拉贾帕克萨手中之前，曾经由海外公司和银行账户流转。根据他们的说法，80万美元从Biz Solutions在新加坡的账户转入Sabre Vision Holdings，该公司属于一名斯里兰卡商人。调查认为，这名商人随后在2014年和2015年支付了1亿卢比贿赂。

2021年，SriLankan Airlines要求空中客车赔偿10亿美元，以补偿损失、声誉损害及其他费用，并要求取消购买四架A350-900的交易及退还1900万美元预付款。2020年1月，空中客车同意支付超过39亿美元，以了结与美国、法国和英国之间涉及贿赂和违反出口管制的案件。

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