在知名大象卡万蒂萨因枪伤死亡后，斯里兰卡政府决定动用陆军、海军和空军保护脆弱的野生长牙雄象。据Mongabay报道，该倡议旨在联合军方与斯里兰卡野生动物保护部。

军方总部将设立一个特别行动中心，以协调监测、信息共享和对威胁的应对。该行动名为Hasthi Sena，从僧伽罗语大致可译为“象军”。其任务包括防止杀害大象、打击野生动物犯罪、加强情报收集，以及在人象冲突地区开展联合行动。

据该媒体报道，该工作组已在多个地区开展突击行动，并拘留了数名涉嫌设置枪械陷阱、钢丝套索及储存装有爆炸物诱饵的人员。

17头风险较高的个体

野生动物摄影团体Wild Tuskers Srilanka在十年间识别出300头长牙雄象，并评估了其中55头面临的威胁程度。该团体认定有17头动物需要特别关注。名单中包括Agbo、Wasala、Mahanama、Kashyapa、Suranimala、Sumedha、Surya、Maha、Mahasena、Digabhaya、Gajabahu和Wanniyan等。

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Agbo获得最高风险评分，为96.7%，Wasala为95%。评估考虑了动物的迁移路线、其活动范围与定居点及农地的重叠情况、人象冲突的强度、既往伤情、身体状况及遭受偷猎的脆弱性。Wild Tuskers Srilanka的代表已将附有名单的报告提交给新成立的、由武装部队参与的工作组。

专家呼吁系统性解决方案

自然保护人士支持加强保护，但警告称，由于大象活动区域广阔，长期安排武装警卫跟随每一头大象在实践中几乎不可能。研究人员Manori Gunawardena指出，斯里兰卡大象面临的主要问题是与人类的冲突：动物会因破坏农作物、财产或进入居民点而被杀害。

生态学家认为，军方和警方可以更有效地加强对野生动物犯罪信息的收集，并严格执行有关杀害动物、非法使用武器和制造爆炸性诱饵的法律。同时，他们认为，对大象的长期保护需要维护适宜的栖息地，并采取措施减少人象冲突。

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