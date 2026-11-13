在斯里兰卡南部的乌达瓦拉维国家公园，亚洲象数量减少伴随着其社会群体瓦解为更小、更孤立的群体。Ars Technica 报道了对这些动物长达12年的观察结果。

群体开始失去联系

研究人员分析了2007年至2018年间在公园内记录到的443头成年和年轻雌象的观测数据。科学家根据耳朵的个体特征识别动物，并依据个体被一同观察到的频率，每年重建大象的社会网络。

大约从2012年起，死亡或离开公园的大象数量开始超过新增个体数量。到2018年，研究开始时记录的雌象中约有69%已不再出现在观测中。在损失开始超过新增个体后不久，群体规模变小、群体数量增加，群体之间的联系也减弱了。

为检验这是否仅由样本减少造成，研究团队另行研究了59头在整个研究期间每年都被观察到的雌象。即使在这些长期生活在公园内的雌象中，社会联系也发生了变化，网络碎片化在数量下降开始后一至三年显现。

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食物减少与幼象存活

乌达瓦拉维公园于20世纪70年代围绕一座水库建立。此前为农业而清理的土地变成了草地区域，为大象提供了大量食物。随着时间推移，在没有定期火烧和清理的情况下，这些区域开始被包括马缨丹在内的入侵植物覆盖，限制了动物获取食物。

科学家将食物数量减少与公园不再吸引其他地方的大象，以及更少幼象存活至成年联系起来。社会网络中最先消失的是群体之间较弱的联系；研究人员认为，这些联系可能对信息传递很重要。

接近临界点的迹象

在网络碎片化之前，社会结构的一些指标逐年波动。研究作者认为，这类波动可能是种群不稳定的早期信号，但发现这一信号需要长期观察。研究数据截至2018年，但团队表示，公园内的种群减少仍在持续，幼象存活率依然很低。

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