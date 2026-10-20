据Premium Times Nigeria报道，尼日利亚阿达马瓦州全部21名地方议会主席和226名地方议会议员已从人民民主党（PDP）转投全体进步大会党（APC）。

在他们的声明于社交媒体上传播后，这些官员退出PDP的消息于2026年10月20日星期二公开。地方议会领导人表示，他们在转投前曾与居民和政治同僚协商。

官员声明

约拉北地方议会主席吉卜里勒·吉梅塔在10月19日的一封信中表示，他决定加入执政的APC。该信致函约拉北卡雷瓦地区PDP支部主席。

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迈哈议会主席蒂贾尼·阿蒂库在信中感谢PDP在他担任该党党员期间给予的机会、建立的关系和获得的经验。穆比北议会主席穆萨·哈桑表示，他决定终止PDP党籍并选择不同的政治方向。

政党反应

APC州公共关系书记维克托·多戈证实，21名地方议会主席、地区发展管理员以及226名地方议会议员已转投该党。他表示，这些官员决定加入州长艾哈迈杜·芬蒂里；芬蒂里此前已离开PDP并加入APC。

该州PDP主席贝尔蒙特·多戈表示，地方官员的转投并未令该党担忧。他提醒说，2019年，芬蒂里作为PDP候选人击败了APC的现任州长，尽管该党当时没有任何一名经选举产生的地方议会主席。

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