美国佐治亚州考韦塔县将于2027年1月12日举行特别选举，决定是否撤销针对价值170亿美元的Project Sail数据中心项目的重新分区决定。该综合设施计划建在亚特兰大西南约45英里的800多英亩农村土地上。

据OilPrice报道，遗嘱认证法官凯莉·B·马克姆在审查项目反对者的请愿书后安排了投票。为将该问题提交表决，他们需要收集该县活跃选民10%的签名，即10,971个签名。组织者提交了14,820个签名，其中选举部门认定11,065个有效。

该问题不只涉及一个项目

选民将被要求不仅撤销2026年4月7日批准的Project Sail分区规划。该倡议还规定，将数据中心从分区规定中允许或附条件允许的设施清单中删除，并禁止在考韦塔县所有分区内建设数据中心、加密货币数据中心以及进行加密货币挖矿。

县委员会以三票对两票批准将萨金特路和韦格斯米尔路附近约829英亩土地从农村自然保护区改为工业用地。提交重新分区申请的Atlas Development公司曾试图质疑该请愿书，但法官驳回了其异议。

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该综合设施的规模及争议

Atlas Development向佐治亚州社区事务部提交的文件显示，项目包括13栋建筑，每栋面积约37.8万平方英尺、变电站，并计划于2036年底前完成建设。该公司估计，该设施每日需水量为910万加仑，污水量为每日303万加仑。

拥有收购该项目合同的Prologis公司提出了一个较小的方案，包括九栋建筑，总面积约430万平方英尺，预计电力需求为900兆瓦。Atlas最初预测每年地方税收收入将超过10亿美元，但Prologis后来给出的估算约为每年1亿美元，而州政府文件中列为1.63亿美元。

一群居民还向考韦塔县高等法院提起诉讼，要求撤销该分区规划。原告称，委员们没有考虑该土地的自然保护用途及其对地下水补给的重要性。该案仍在审理中。

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