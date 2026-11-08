尼日利亚科吉州部分与政府升级计划相关的基层医疗机构仍未完工，或因缺少人员、供水、电力和设备而无法全面运作。Premium Times在历经数月的调查后报道称。

2025年1月，州政府表示，将在世界银行支持下拨款超过70亿奈拉，用于升级21个地方政府辖区内的88家机构。承包商被要求在四个月内完成工程，11月当局宣布80家升级后的医疗机构已投入使用。

没有设备的关闭诊所

2026年5月6日，记者再次访问奥焦库的OAU基层医疗中心时，看到一栋已粉刷、装有屋顶、门窗已安装的建筑。然而，该机构处于关闭状态，现场没有医务人员和患者，也未提供医疗服务。

安克帕地方政府委员会卫生部门负责人阿米努·努胡表示，部分升级后的机构仍在招聘工作人员。他说，奥焦库中心已钻建一口井，但由于没有电力供应或太阳能装置，水泵无法运转。该机构的保安告诉记者，内部没有医疗设备。

文件中的差异

该媒体查阅的采购数据包含88个中心的四份基础设施合同，总价值为61亿奈拉。文件记录显示，已向四家承包商支付55亿奈拉，约占该金额的90.6%。不过，记者无法通过银行对账单或财政记录独立核实这些信息。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

四个合同标段的说明涵盖20个不同的地方政府辖区，而政府称覆盖全部21个辖区。此外，合同总价值低于当局所称的超过70亿奈拉。文件没有解释这些金额之间的差异。

州政府也未向该媒体提供其宣布已投入使用的80家机构的完整名单。因此，记者无法独立确定他们检查的医疗中心是否在该名单中。

医疗中心运营问题

安克帕的基层医疗中心正在提供服务，但工作人员抱怨日常运作缺乏自来水、电力和太阳能供电。由于人员和安保不足，该机构无法全天候运作。记者还记录到未完成的建筑工程，以及雨水进入实验室的痕迹。

在加纳贾，近八年前原中心建筑被洪水淹没后，医务人员仍在两间借用的学校教室内工作。工作人员表示，这些场所无法安置患者或提供分娩护理。

关注我们在