在尼日利亚，持久和平行动（Operation Enduring Peace，OPEP）军人救出了一名在高原州乔斯南地方政府区古拉-托皮遭绑架的人员，该人员安然无恙。据Premium Times Nigeria报道。

古拉-托皮行动

据该媒体报道，10月23日，OPEP第1区军人对一宗绑架报告作出回应。专业媒体Zagazola Makama报道称，疑似绑匪在军人抵达前逃离，随后受害者被安然救出。

该消息人士称，确认并逮捕嫌疑人的工作仍在进行。

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加强安全措施

Premium Times Nigeria还指出，在一个月期间，乔斯南的Lo-Pam-Diet、Gura-Toppi和Ragol-Kanang地区至少有8人遭绑架。一些受害者的亲属告诉该媒体，为使他们获释，支付了数百万奈拉的赎金。

受影响社区加强了安全措施，并限制夜间出行。当地居民表示，在部分地区，19:00后会检查摩托车和三轮车，并核查其驾驶员。社区领导人对绑架事件的频率以及居民的恐惧表示担忧。

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