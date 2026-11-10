美国华盛顿州女学生的家长、人权组织TransFamilies以及华盛顿教育协会工会，就禁止跨性别女孩参加女子运动队的第638号倡议提起诉讼。原告认为该规定具有歧视性，并表示其执行可能导致对女学生进行侵入性医疗检查。

据《卫报》报道，该州选民于上周批准了这项倡议。该倡议将于12月3日生效，适用于小学、初中和高中学生。

医学确认性别的要求

该倡议规定，女孩在加入女子运动队前必须提供确认其性别的医疗文件。为此，可能要求进行激素或基因检测，或检查生殖解剖结构。该文件没有为男孩规定类似要求。

医生、教师和家长担忧，这一机制可能包括生殖器检查。他们认为，此类检查侵犯女学生的隐私，并可能使女孩不愿参加团队运动。该禁令的支持者表示，该禁令由保守派对冲基金经理布赖恩·海伍德资助，旨在确保女子体育的公平性。

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原告的论点

提起诉讼的是跨性别和顺性别女孩的家长。原告中包括一名17岁跨性别女学生的家长；这名学生参加团队运动，担心自己的性别认同被公开并被禁止参赛。两名反对性别核查要求的顺性别女运动员的家长也加入了该案。

原告称，该倡议违反了华盛顿州宪法，包括学生的隐私权和享有平等权利的保障，因为其规定仅适用于女孩。他们还指出，这可能违反该州保护跨性别者免受歧视的法律。据学校官员介绍，今年年初，该州在20万名学生运动员中已知约有10名跨性别运动队成员。

周一，西雅图公立学校董事会也支持学区对该禁令采取法律行动的可能性。

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