根据调查数据，在奥地利施蒂里亚州，HerzMobil Steiermark远程监测项目的参与者在三个月后，其心力衰竭生活质量和自我照护评分更高。分析结果在ESC Digital & AI Summit 2026上公布；结果涵盖该项目2019年至2025年期间在该地区九家医疗中心的工作。

据News-Medical报道，该项目纳入了在急性心力衰竭发作后出院的患者。他们每天通过应用程序传送体重、血压和心率数据。参与者还会说明是否服药以及自身感受如何。

该应用程序与体重秤以及测量血压和心率的设备相连接。专业护士和医生定期查看数据，并可在必要时向患者发送信息、致电或安排面诊。

三个月后的指标

研究人员分析了参与开始时填写的1709份问卷，以及三个月后填写的1526份问卷。参与者中，74%为男性，75%为60岁及以上人群。

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用于评估健康状况和生活质量的堪萨斯城心肌病问卷总分从满分100分中的62.6分升至76.9分。作者表示，问卷的所有维度均记录到改善，包括身体限制、症状严重程度、自我效能和生活质量。

项目使用情况

90%的参与者表示能够独立使用设备，同样比例的人认为使用设备和传输数据很容易。项目结束时，97%报告每天监测体重，98%报告服药，91%报告进行身体活动，88%报告控制液体摄入。另有89%的受访者表示，他们有信心控制诸如呼吸急促等症状。

94%的患者将远程监测称为一项有价值的理念，并表示会向他人推荐。近60%的参与者表示希望继续使用远程监护。研究报告人、来自Styrian Hospital Corporation的安德烈亚斯·普伦纳表示，下一步应开展对长期临床结果的前瞻性研究、扩大项目规模，并研究女性在参与者中比例较低的原因。

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