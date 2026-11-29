瑞士将于11月29日举行全国投票，就四项议题作出决定：限制高噪音烟花、为国家养老金制度的第13笔年度发放提供资金、已婚夫妇的税收以及放宽军事装备出口规则。据阿纳多卢通讯社报道，预计投票率为52%，高于47.3%的长期平均水平。

瑞士联邦委员会和议会建议批准额外养老金发放的融资以及对《军事物资法》的修正案。同时，它们反对有关烟花和已婚夫妇税收的倡议。

烟花和养老金融资

烟花倡议规定在全国范围内禁止销售和使用高噪音烟火产品。包括仙女棒和烟火喷泉在内的较安静替代品拟继续获准使用。各州可对大型公共庆祝活动作出例外规定，但不适用于个人。根据gfs.bern研究所的最新民调，63%的受访者支持限制措施，35%表示反对。

选民还将决定如何为国家养老金制度AVS的第13笔年度发放提供资金，该发放于2024年3月获批。约260万名退休人员预计将在12月首次获得这笔款项。议会提议将标准增值税税率从8.1%提高至8.5%，将酒店住宿税率从3.8%提高至4%。食品和药品适用的2.6%优惠税率将保持不变。51%的民调受访者反对该提议，46%表示支持。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

税收和武器出口

中间党提出的倡议建议消除直接联邦税制中已婚夫妇面临的税收不利因素。目前，配偶的收入合并计算，因此一些夫妇缴纳的税款可能高于收入相同的未婚伴侣。根据民调，对该倡议的支持率从10月的55%降至40%，反对者比例则升至54%。

对《军事物资法》的修正案也将付诸投票。如果符合瑞士中立原则以及该国外交或安全政策利益，该修正案将允许向卷入武装冲突的伙伴国家供应军事装备。俄罗斯对乌克兰发动战争后，瑞士拒绝了德国、丹麦和西班牙将瑞士制造的装备转交给乌克兰的请求。据瑞士公共广播公司SRF报道，联邦委员会表示，拟议变更既不会允许直接转交武器，也不会允许间接转交武器给乌克兰。49%的受访者准备投票支持该修正案，46%表示反对。

烟花和已婚夫妇税收倡议以及养老金融资决定获得批准，需要选民和各州的多数支持。《军事物资法》修正案则只需获得选民多数支持。

关注我们在