瑞士将就《军用物资法》修正案举行全民公投。修正案 предусматривает放宽对瑞士武器和军事装备出口的限制。此次投票成为围绕该国传统中立地位讨论的又一阶段；在俄罗斯全面入侵乌克兰后，这场讨论进一步加剧。

据《日本时报》报道，议会于去年年底批准了这些修正案，但修正案随后受到质疑，因此安排了全民公投。根据最新民调，49%的受访者支持这些修改，支持者的领先优势不超过3个百分点。

现行限制

根据2021年底收紧的规定，瑞士不能向参与武装冲突的国家供应武器。因此，该国阻止向乌克兰供应瑞士制造的武器。2023年，瑞士当局还未允许国有公司Ruag向德国出售近100辆坦克，柏林原计划将其修复后移交给乌克兰。

洛桑大学国际法教授埃韦琳·施密德表示，自乌克兰战争开始以来，瑞士很难制定一项连贯的战略。她说，该国不能一边保持永久中立，一边在符合自身利益时供应武器。

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修正案 предусматривает什么

这些修改将取消一项规定，即其他国家将瑞士军事装备转交给另一国时，必须获得瑞士同意。该倡议的反对者认为，这将削弱对武器最终用途的管控，并带来武器落入流氓国家或恐怖组织之手的风险。

与此同时，国防工业和政府支持这些修正案。他们认为，这是为了维持瑞士相关行业在国际生产链中的地位，并确保获得国防所需材料。更新后的法律还将确定一份“伙伴国家”名单，即使在冲突期间也可向这些国家出售瑞士武器，并为与美国的贸易提供更大灵活性。美国是该国国防部门第二重要的市场。

与此同时，这些改变并不意味着向乌克兰供应武器。文章指出，由于瑞士对俄罗斯实施禁运，向基辅移交武器将使乌克兰获得与瑞士中立地位不相容的军事优势。

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