瑞士巴塞尔大学的科学家在小鼠脑干中发现了两组参与形成睡眠需求的神经元。长期抑制这些细胞使动物的睡眠时间减少了约70%，ScienceDaily报道。

神经元在清醒期间变得活跃

由巴塞尔大学Biozentrum的Alex Schier教授领导的团队，研究了小鼠在正常睡眠—清醒周期、长期睡眠剥夺后以及恢复性睡眠期间的大脑活动。Beth Israel Deaconess医学中心和奥本大学的研究人员也参与了这项工作。

科学家在脑干中确定了两类细胞群，即GABA能神经元和5-羟色胺能神经元。小鼠保持清醒的时间越长，它们的活动就逐渐增强；入睡后则下降。这表明这些细胞不仅追踪清醒持续时间，还参与睡眠需求的累积。

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激活会延长睡眠

人工激活这两组神经元会使小鼠睡得更久、更深，类似于长期清醒后的恢复性睡眠。相反，抑制这些细胞后，动物睡得更少，并能够保持清醒。

在长期抑制这两组神经元期间，小鼠的睡眠比正常情况少约70%。与此同时，大多数动物没有出现通常与长期睡眠不足相关的部分严重行为障碍。下一步，研究人员计划弄清这些神经元如何与大脑其他区域相互作用，以及哪些分子机制会产生睡眠需求。

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