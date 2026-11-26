在瑞士，Empa——瑞士联邦材料科学与技术实验室——的研究人员测试了一种用于治疗感染伤口的“活性”水凝胶。该材料结合了噬菌体——选择性感染细菌的病毒——以及益生乳酸菌。据News-Medical报道，在实验室培养物和离体人体皮肤伤口模型中，该疗法在24小时内消灭了铜绿假单胞菌，并完全防止了生物膜形成。

噬菌体与益生菌的序贯作用

这种水凝胶含有由两类噬菌体组成的混合物，以及含乳酸杆菌的微颗粒。颗粒由海藻酸盐制成，后者是一种从海藻中获得的生物聚合物。按照科学家的设想，噬菌体会迅速攻击目标病原体，并能够消灭对多种药物耐药的细菌，同时不会损害附近的有益菌群。

乳酸杆菌随后发挥作用：它们具有抗菌效果，并且据Empa研究人员昆·任所说，可通过促进组织再生来支持伤口愈合。该团队在体外细菌培养物及离体皮肤伤口模型中研究了噬菌体与乳酸杆菌的组合。

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材料在存在病原体时被激活

该水凝胶的结构经过设计，可被铜绿假单胞菌病原体分解。这应能确保治疗性微生物仅在伤口中存在病原体时才被释放。研究人员指出，这种方法还可能防止耐药性在治疗凝胶内部发展。

噬菌体与益生菌的组合不仅阻止了生物膜的出现，还显著减少了已形成的生物膜。Empa团队与哥本哈根大学开展的另一项研究发表在《npj Antimicrobials and Resistance》期刊上，结果显示乳酸杆菌会干扰假单胞菌鞭毛的形成，并改变病原体的表面结构。作者称实验室测试结果令人鼓舞，并强调有必要开展进一步研究。

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