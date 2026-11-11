在瑞典，2.82%的成年患者在术后最初三个月以及术后四至六个月期间，仍持续从药房领取阿片类药物。一项涵盖2018年至2022年间在该国接受手术的1,245,211人的研究得出了这一结果，News-Medical报道。

样本纳入了术前一年中大部分时间未领取阿片类药物的患者。手术后，有35,132人在上述两个期间均领取了这些药物。卡罗琳斯卡学院的该研究作者克拉斯·赫德估计，这相当于瑞典每年约7,000名患者。

风险升高因素

研究人员将术后继续领取阿片类药物的较高可能性与年龄较大、合并疾病更多、近期被诊断患有癌症、慢性疼痛、焦虑或抑郁，以及酒精或毒品问题联系起来。紧急手术也与较高风险相关。

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术后第一周就领取阿片类药物的患者，在数月后继续领取此类药物的可能性超过其他患者的两倍。赫德表示，部分风险因素可在手术前识别，而术后开具止痛药则是医疗系统可以影响的因素。

减少早期使用

在另一项涉及842名接受大型结肠和直肠手术患者的研究中，阿片类药物与其他止痛药一同按需使用，而非按照固定时间表使用。四年间，阿片类药物消费量中位数下降了70%。在该时期末，近三分之一的患者在术后头六天未接受此类药物。

与此同时，研究人员强调，仍需弄清减少早期使用阿片类药物是否会降低术后长期使用这类药物的风险。

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